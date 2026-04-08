Uskrs u Beogradu: Radno vreme tržnih centara, parking, prevoz

Beta pre 24 minuta

Na Uskrs, u nedelju 12. aprila, u Beogradu neće raditi tržni centri, zanatske radnje i trgovine, skraćeno će raditi četiri zelene pijace, parkiranje na ulici, u zoniranim delovima grada, biće besplatno, a javni prevoz obavljaće se po nedeljnom redu vožnje.

Trgovinski lanci i zanatske radnje u Beogradu na Veliki petak, 10. aprila, radiće od 9.00 do 12.00, u subotu, 11. aprila, kao i drugog dana Uskrsa, 13. aprila, objekti će raditi najmanje od 9.00 do 12.00 sati, dok će na Uskrs biti zatvoreni, objavio je Beoinfo.

Kako je navedeno, dežurni prodajni objekti dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Navedeno je da svi trgovinski i zanatski objekti u dane uskršnjih praznika mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od navedenog radnog vremena.

Veliki tržni centri Ušće šoping centar, Delta city, Stadion šoping centar, Ada mall i Big fashion na Veliki petak radiće od 10.00 do 18.00, u subotu i drugog dana Uskrsa od 10.00 do 22.00, dok će na Uskrs biti zatvoreni.

Pijace Javno-komunalnog preduzeća "Beogradske pijace", u petak, subotu i ponedeljak, radiće po uobičajenom radnom vremenu od 6.00 do 19.00, a pijaca "Palilula" od 7.00 do 21.00.

Zelene pijace neće raditi na Uskrs, osim pijaca "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode" i "Dušanovac", koje će raditi od 6.00 do 14.00.

Pijaca "OTC Miljakovac – Beogradski buvljak" u petak i subotu radiće od 8.00 do 19.00, a neće raditi na Uskrs i u ponedeljak.

Pijaca cveća "Krnjača" radiće svim danima od 8.00 do 19.00, osim na Uskrs.

Parkiranje na ulici, u zoniranim delovima, u Beogradu će tokom čitavog praznika biti besplatno - od 10. do 14. aprila.

Sve javne garaže i posebna parkirališta će biti neprekidno otvorena i radiće po uobičajenom sistemu naplate.

Javni prevoz u Beogradu odvijaće se po nedeljnom redu vožnje na Veliki petak, Uskrs i drugi dan Uskrsa, dok će u subotu biti subotnji red vožnje, a u utorak, 14. aprila redovan, piše na sajtu DanuBeogradu.

Glavna pošta u Beogradu, tokom svih prazničnih dana radiće od 8.00 do 21.30.

Pošte na graničnim prelazima Čukarka, Batrovci, Horgoš i Sremska Rača i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak rade uobičajeno, dok na graničnom prelazu Gradina radiće od 7.00 do 18.30.

Na Veliki petak, u subotu i drugi dan Uskrsa radiće pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i na opštinskim putevima na teritoriji Beograda radiće 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

(Beta, 08.04.2026)

Uskrs u Beogradu: Radno vreme tržnih centara, parking, prevoz

Uskrs u Beogradu: Radno vreme tržnih centara, parking, prevoz

