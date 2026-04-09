Đokić: Moju ulogu će odrediti studenti

"Vlast je bankrotirala politički, moralno i intelektualno, ali Srbiji nije potreban još jedan sveznajući autoritet, već stručni ljudi", izjavio je za nedeljnik Radar rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, koji dodaje da će njegovu premijersku ili predsedničku ulogu odrediti studenti i građani.

Đokić je, povodom dolaska policije u Rektorat, naglasio da oni nisu "nažalost, došli da istraže smrt jedne studentkinje", već da kazne rektora koji je stao uz studente i koji ne pristaje na poniženja, piše Radar. "Došli su da se pošalje poruka svakom profesoru u Srbiji: evo šta se dešava svakome ko ne pristaje na ucene, ko ne popušta pod pritiskom. Ali, ta poruka se vratila kao bumerang. Ne samo Univerzitet, svet vidi i reaguje solidarno sa nama", naveo je Đokić.