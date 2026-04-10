Dokumentarac o Dušku Vujoševiću

Snima se dokumentarni film o legendarnom treneru.

U sredu, 8. aprila, preminuo je legendarni trener Partizana Duško Vujošević. Mnogo se ljudi oprostilo od Duška Vujoševića, svaki klub u Evroligi mu je posvetio poruku i celo 37. kolo počinje minutom ćutanja u njegovu čast. Partizan je otvorio i knjigu žalosti koja se nalazi ispred severne strane Beogradske arene i to na dan utakmice crno-belih i Žalgirisa. KK Partizan je objavio na "Instagramu" da će se snimiti dokumentarni film o legendarnom Dušku Vujoševiću.