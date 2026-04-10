Netanjahu: Nastavljamo da napadamo Hezbolah u Libanu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je danas da će Izrael nastaviti sa napadima na Hezbolah na jugu Libana, javlja Tajms of Izrael.

Netanjahu se obratio video porukom upućenom stanovnicima severnog Izraela nakon što je njegova kancelarija objavila da će Izrael uskoro održati direktne pregovore sa Libanom. „Nema prekida vatre u Libanu. Nastavljamo da napadamo Hezbolah velikom silom i nećemo stati dok ne povratimo vašu bezbednost“, rekao je Netanjahu. Vlasti Irana insistiraju da se nedavno proglašeno primirje sa SAD i Izraelom odnosi i na libanski Hezbolah, kojeg podržava. Netanjahu je u poruci