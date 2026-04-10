Novi Sad – Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Veliki petak, dan kada je Isus Hrist osuđen i razapet na Golgoti, žrtvujući se za sve ljude.

Veliki petak je najtužniji dan u hrišćanstvu, ali i uvod i priprema za najveći hrišćanski praznik - Vaskrs. Obeležava se strogim postom, uzdržavanjem od bilo kakvog veselja i proslava, a takođe u narodnoj tradiciji je da se danas ne rade poslovi u polju i u kući. Jedino što je bilo dozvoljeno jeste priprema za proslavu Uskrsa, pre svega farbanje jaja i to u crvenu boju, simbol prolivene krvi Hristove i novog života koji se rađa iz njegove svesne žrtve. Prvo crveno