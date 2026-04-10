Veliki petak, dan stradanja Isusa Hrista, obeležen u pirotskim hramovima

Danas je Veliki petak, dan kada je, po verovanju, Isus Hristos umro, razapet na krstu na Golgoti.

Ovo je za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vernike dan tuge koji se, po običaju, provodi u miru, bez slavlja. U pirotskim hramovima povodom vaskršnjih praznika organizovana su bogosluženja. Evo detalja iz Pazarske crkve Nešto pre 16 časova izneta je plaštanica koja simbolizuje Hristovo telo. Po iznošenju plaštanice počelo je tradicionalno "proviranje" Starešina crkve u Pazaru, otac Miljan Panić, u izjavi za portal Plus onlajn objasnio je stradanje Isusa Hrista i