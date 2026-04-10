Alkaraz u polufinalu Monte Karla

Branilac titule je nadmašio Aleksandra Bublika

Branilac titule Karlos Alkaraz je nadmašio Aleksandra Bublika sa 2:0 (6:3, 6:0) za sat i tri minuta i lako se plasirao u polufinale Mastersa u Monte Karlu. Španac je bio ubedljiv protiv Kazahstanca, koji nije bio dostojan protivnik u četvrtfinalu. U oba seta, svetski broj jedan je napravio tri brejka, ali je jednom izgubio servis u prvom setu. Alkaraz će sutra igrati u polufinalu prvog Mastersa sezone na šljaci protiv pobednika meča Aleks de Minor (Australija) -