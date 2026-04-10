Si Đinping razgovarao sa Čeng Li-vun

Si Đinping, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KP Kine), sastao se u jutros u Pekingu sa Čeng Li-vun, predsednicom kineske partije Kuomintang (KMT), prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Na poziv Centralnog komiteta KP Kine i Si Đinpinga, Čeng je prva predsednica KMT-a koja je u protekloj deceniji predvodila delegaciju te partije u poseti kontinentalnom delu Kine. Delegacija je pre dolaska u Peking posetila provinciju Đijangsu i Šangaj. Si je rekao da ovaj susret lidera KP Kine i KMT-a, nakon 10 godina, ima veliki značaj za razvoj odnosa između dve partije i odnose preko Tajvanskog moreuza. Si je naglasio da se, bez obzira na to kako se međunarodni