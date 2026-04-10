Kragujevac: Radno vreme zdravstvenih ustanova za Uskrs
pressek, foto: M.O.
Ambulante Doma zdravlja Kragujevac kao i Apotekarska ustanova organizovaće dežurstva tokom uskršnjih praznika, od petka 10. aprila, do ponedeljka, 13. aprila.
Dom zdravlja Kragujevac Služba opšte medicine Zdravstvena stanica broj 4 u ulici Svetozara Markovića 10.04,11.04,12.04 i 13.04 radiće od 00.00 do 24.00 sata Zdravstvena ambulanta Stragari petak i ponedeljak od 7.00 do 12.00 sati u ambulanti, od 12.00 do 14.00 sati na terenu subota i nedelja od 8.00 do 14.00 sati u ambulanti, od 14.00 do 18.00 sati na terenu Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece U centralnom punktu u ulici Svetozara Markovića broj 23 petak i