Danas počinje puna primena EES sistema

Puna primena, to jest 24-časovni režim EES sistema (Entry/Exit System) počinje danas, 10. aprila, što podrazumeva da ćemo morati svaki put da se registrujemo kroz taj sistem, zbog pravila boravka u EU najviše 90 dana u periodu od 180 dana.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je za Tanjug da će u narednom periodu biti neophodno više strpljenja i bolja organizacija putovanja, kao i da se mogu očekivati veće gužve tokom ovog vikenda na graničnim prelazima, a posebno sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom. Pravilo boravka 90/180 dana znači da državljani zemalja van EU, uključujući i Srbiju, mogu bez vize da borave u Šengen zoni maksimalno 90 dana