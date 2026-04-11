Ministar Krkobabić čestitao Vaskrs

Ministar za brigu o selu i predsednik PUPS-a (Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije) Milan Krkobabić povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, uputio je čestitku patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima koji Vaskrs slave prema julijanskom kalendaru.

"Neka dan Hristovog Vaskrsenja u domove vernika, pre svega, donese mir i zdravlje, ljubav, sreću i slogu. Samo uz veliko neophodno strpljenje, maksimalno međusobno razumevanje, poverenje i spremnost na dijalog, kao i međugeneracijsku solidarnost, moći ćemo da odolimo svim iskušenjima savremenog sveta, koji, nažalost, danas nisu mali", naveo je Krkobabić.

Vernicima koji žive i rade u selima Srbije poželeo je rodnu i uspešnu godinu, i da se kako je naveo "neprekidno povećava broj mladih i srećnih ljudi koji, u okviru preporoda sela Srbije, dobijaju svoj "krov nad glavom"..

(Beta, 11.04.2026)