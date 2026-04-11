Tadić: Samo naše podele stoje na putu našoj pobedi

Beta pre 49 minuta

Nekadašnji predsednik države, lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da je potrebno ujedinjenje i dogovor svih antirežimskih snaga.

On na to, kako kaže, sve vreme poziva, jer "samo naše podele stoje na putu našoj pobedi".

On je, u intervjuu za list Danas, naveo da je dogovor o formiranju zajedničkog fronta jedina istinska podrška i studentskoj listi, jer bez takvog dogovora nema pobede.

"Nadam se da ćemo svi u najkraćem roku biti složni i u vezi sa putem ka cilju, onako kako smo složni u vezi s tim šta je cilj. Mislim da je poslednji trenutak za to i da pri donošenju odluka svi moramo biti svesni da je ovo pitanje ne samo borbe za promenu vlasti, već i za opstanak naše države i društva", rekao je Tadić.

On je ocenio da se predsednik države Aleksandar Vučić nalazi pred izuzetno teškom odlukom - ako ne raspiše i predsedničke izbore gubi priliku za premijersku poziciju, a ako ih raspiše, sve uloge stavlja na jednu kartu.

Istakao je da će Vučić odluku svakako doneti u, za njega najpogodnijem trenutku, ali da njegovi protivnici ne treba da se vode time, već kako da budu spremni za svaku opciju.

"To zahteva pristupanje izgradnji najšireg fronta odmah, jer je već izgubljeno mnogo vremena", rekao je Tadić.

(Beta, 11.04.2026)