Tadić: Samo naše podele stoje na putu našoj pobedi

Nekadašnji predsednik države, lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da je potrebno ujedinjenje i dogovor svih antirežimskih snaga.

On na to, kako kaže, sve vreme poziva, jer „samo naše podele stoje na putu našoj pobedi“. On je, u intervjuu za list Danas, naveo da je dogovor o formiranju zajedničkog fronta jedina istinska podrška i studentskoj listi, jer bez takvog dogovora nema pobede. „Nadam se da ćemo svi u najkraćem roku biti složni i u vezi sa putem ka cilju, onako kako smo složni u vezi s tim šta je cilj. Mislim da je poslednji trenutak za to i da pri donošenju odluka svi moramo biti