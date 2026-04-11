Vremeplov: Rođen baron Jovan Živković

NOVI SAD - Na današnji dan 1826. rođen je baron Jovan Živković, pravnik, političar, bankar, jedan od prvaka Srba u Austrougarskoj. Gimnaziju je učio u Karlovcima, a pravne nauke u Pečuju, Požunu (Bratislava) i Beču. Učestvovao je u pripremama za Majsku skupštinu Srba 1848. i u radu Blagoveštenskog sabora 1861. Bio je sremski podžupan, većnik Banskog stola i Stola sedmorice u Zagrebu (vrhovni sud) i poslanik Sremske županije u Saboru u Zagrebu, kao i predsednik Upravnog odbora Srpske banke u Zagrebu, vitez

Danas je subota, 11. april, 2026. godine. 1514 - Umro je italijanski arhitekta Donato Bramante, koji je snažno uticao na renesansnu arhitekturu. Projektovao je brojne građevine i rekonstruisao crkvu Svetog Petra u Vatikanu. 1689 - Krunisan je engleski kraljevski par Vilijam III Oranski i Meri II, posle zbacivanja poslednjeg kralja iz dinastije Stjuart Džejmsa II u "Slavnoj revoluciji" 1688. Meri II je kćerka Džejmsa II, ali je odbacila nepopularnu očevu