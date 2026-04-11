Na današnji dan, 11. april

Danas je subota, 11. april. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1514 - Umro je italijanski arhitekta Donato Bramante, koji je snažno uticao na renesansnu arhitekturu. Projektovao je brojne građevine i rekonstruisao crkvu Svetog Petra u Vatikanu. 1689 - Krunisan je engleski kraljevski par Vilijam III Oranski i Meri II, posle zbacivanja poslednjeg kralja iz dinastije Stjuart Džejmsa II u "Slavnoj revoluciji" 1688. Meri II je kćerka Džejmsa II, ali je odbacila nepopularnu očevu rimokatoličku politiku i snažno podržala Anglikansku