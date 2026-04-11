Leskovac: Ubijen mladić u nargila baru, uhapšen osumnjičeni

U nargila baru u Leskovcu ubijen je mladić. Policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo

Dvadesetsedmogodišnji mladić ubijen je u noći između petka i subote (10. i 11. april) oko 1.20 u jednom nargila baru u Leskovcu, a posle potrage, policija je uhapsila osumnjičenog za ubistvo. „Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada, uhapsili su V. D. (1999) iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija“,