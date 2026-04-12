Petković: Priština me sprečava da sam na Kosovu za Uskrs

Direktor Kancerije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je, u uskršnjoj čestitki, da ga zabrana prištinskih vlasti i dalje sprečava da prazničnu radost deli zajedno sa srpskim narodom na "tlu naše svete zemlje", ali je, naveo je, duhom i mislima uz njih, deleći sa njima veru u vaskrsenje, pobedu života, dobra i nade.

"Vaskrs je praznik koji slavi pobedu života nad smrću, a na temeljima te vere stoji i nesalomivi duh srpskog naroda koji živi i opstaje na Кosovu i Metohiji uprkos brojnim izazovima, čuvajući svoje korene, svoju duhovnost i svoja vekovna ognjišta", naveo je Petković.

Poželeo je da "nas ovi praznični dani podsete na važnost jedinstva, međusobnog razumevanja i mira", navodeći da su "sloga, ljubav i vera temelji na kojima možemo graditi sigurnu i pravednu budućnost za sve".

(Beta, 12.04.2026)