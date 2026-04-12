Petković i dalje ne može na Kosovo

Direktor Kancerije za Kosovo u Metohiju Petar Petković rekao je, u uskršnjoj čestitki, da ga zabrana prištinskih vlasti i dalje sprečava da prazničnu radost deli zajedno sa srpskim narodom na „tlu naše svete zemlje“, ali je, naveo je, duhom i mislima uz njih, deleći sa njima veru u vaskrsenje, pobedu života, dobra i nade. „Vaskrs je praznik koji slavi pobedu života nad smrću, a na temeljima te vere stoji i nesalomivi duh srpskog naroda koji živi i opstaje na Кosovu