Izrael potrošio milijarde u ratu sa Iranom

Rat sa Iranom dosad je koštao Izrael oko 35 milijardi šekela ili približno 11,5 milijardi dolara budžetskih troškova, pokazuju početne procene izraelskog Ministarstva finansija.

Ministarstvo finansija navodi da je američko-izraelski rat sa Iranom izazvao visoke ekonomske troškove, uključujući gubitak brutonacionalnog dohotka (BDP) i povećanje državne potrošnje, od kojih će neki postati u potpunosti jasni tek u budućnosti, piše danas Tajms of Izrael. Najveći deo troškova čini procenjenih 22 milijarde šekela odbrambenih i vojnih troškova za Izraelske odbrambene snage, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo nacionalne bezbednosti i druge