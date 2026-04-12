Godišnjica proboja Sremskog fronta

SREMSKA MITROVICA - Sremski front, poslednja ozbiljna linija odbrane nemačkih okupatora na tlu Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, probijen je 12. aprila 1945. godine.

Jugoslovenska armija razbila je nemačke utvrđene linije na Sremskom frontu u jutarnjim satima 12. aprila 1945. posle višemesečnih teških rovovskih borbi, što je omogućilo uspešan prodor jugoslovenskih trupa put zapada i potpuno oslobođenje Jugoslavije. Posle povlačenja sa prostora centralne Srbije, odnosno oslobođenja Beograda, u jesen 1944. nemačke trupe oblikovale su u Sremu, od Dunava do Save, čvrsto utvrđenu liniju koja je trebalo da, do daljnjeg, zapreči