SPC slavi Vaskrsni ponedeljak

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva danas će proslaviti Vaskrsni ponedeljak, drugi dan Vaskrsa kojim počinje Svetla nedelja.

Pravoslavne crkve, kao i Srpska pravoslavna crkva, Vaskrs obeležavaju tri dana, a crvenim slovom u kalendaru SPC su pored prvog dana, obeleženi i Vaskrsni ponedeljak i Vaskrsni utorak. Cela Svetla sedmica smatra se produžetkom jednog dana - Vaskrsa. Na Vaskrsni ponedeljak se nastavljaju gozbe i veselja, na kojima se ugošćavaju rođaci, kumovi, komšije i prijatelji. To je vreme kada se okuplja rodbina i iz udaljenijih krajeva, a u mnogim mestima se organizuju litije,