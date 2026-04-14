Garantovana sloboda plovidbe Ormuskim moreuzom

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš poručio je danas da je slobodan pomorski saobraćaj Ormuskim moreuzom, gde se odvija oko 20 odsto svetskih isporuka nafte, garantovan odredbama međunarodnog prava.

Povodom odluke američkog predsednika Donalda Trampa da snage SAD blokiraju tesnac, Guterešov portparol Stefan Dužarik je izjavio: Niko ne sme ugroziti slobodu plovidbe Ormuskim moreuzom. Dužarik je rekao da je, posle američkih i izraelskih napada na Iran, “jasno da nema vojnog rešenja”, javlja AP. Gutereš je naglasio da američko – iranski mirovni razgovori “predstavljaju pozitivan korak ka obnavljanju dijaloga”. Sporazum ne može biti postignut preko noći, zbog čega