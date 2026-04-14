Tri pitanja u srži spora Trampa i pape Lava Četrnaestog

Američki predsednik Donald Tramp i papa Lav Četrnaesti su se upleli u neobičan javni spor, nakon što je poglavar Rimokatoličke crkve prvi put direktno okrivio šefa Bele kuće za rat protiv Irana i sukobe na Bliskom istoku.

Karidinal Robert Prevost izabran je za novog papa u maju 2025, nasledivši preminulog papu Frančeska (ili Franju). Prevost, koji je uzeo ime Lav Četrnaesti, prvi je Amerikanac izabran za papu. Ali za razliku od njegovog prethodnika pape Franje, koji je često otvoreno kritikovao Trampa i njegovu administraciju, novi papa je u početku bio rezervisaniji. Ali mesecima rastu napetosti i nesuglasice u odnosima Vatikana i Bele kuće, da bi buknule posle kritike pape Lava