Podneta krivična prijava protiv vlasnika restorana u Norku zbog pada merdevina na ženu

Novi Sad – Novosadska policija podnela je krivičnu prijavu protiv kineskog državljanina V.

Z. (45), sa boravkom u Inđiji, zbog sumnje da je učinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Kako je saopšteno iz Policijske uprave Novi Sad, osumnjičeni je vlasnik restorana na trećem spratu tržnog centra u Novom Sadu, sa kojeg su u ponedeljak, tokom radova, pale merdevine i lakše povredile pedesetpetogodišnju prolaznicu. Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava u redovnom postupku. Podsetimo, juče oko 14 časova na