Studenti podneli krivičnu prijavu protiv Bratine i Glišića zbog spornih izjava

Studenti u blokadi saopštili su danas da su podneli krivičnu prijavu protiv ministra informisanja i telekomunikacija Borisa Bratine i ministra za javna ulaganja Darka Glišića.

Ministar Bratina izjavio je ranije da studenti "nisu svesni da policija ima pravo da ih bije i da ih ubije". "I negde smo svi smatrali da je dobro da mladi mogu da se izraze, i tako dalje. Međutim, u trenutku kada mladi shvate nešto na sasvim ozbiljan način, kada je neko u stanju da im proda anarhističku ideologiju, znate, oni nisu svesni da tamo ona policija ima pravo da ih bije i da ih ubije", rekao je ministar ranije. Bratina je potom naveo da su njegove reči