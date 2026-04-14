MMF blago snizio prognozu rasta hrvatskog BDP-a

WASHINGTON - Hrvatsko gospodarstvo porast će ove godine za 2,6 posto, malo slabije nego što su pokazivale dosadašnje prognoze, objavio je u utorak Međunarodni monetarni fond (MMF), dok bi manjak u bilanci plaćanja trebao biti znatno veći.

U listopadu prošle godine MMF je za 2026. bio predvidio rast aktivnosti u hrvatskom gospodarstvu za 2,7 posto. U 2027. tempo rasta trebao bi se zadržati na procijenjenoj ovogodišnjoj razini, pokazalo je najnovije izvješće. Procjene signaliziraju usporavanje rasta hrvatskog gospodarstva u odnosu na 2025. kada je aktivnost uvećana za 3,2 posto, pokazuju njihovi novi izračuni, za 0,1 postotni bod snažnije nego što su pokazale prognoze objavljene prošle jeseni.