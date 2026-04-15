Lovernj dobija srpski pasoš

Francuski košarkaš Žofri Lovernj otkrio je da će uskoro dobiti srpski pasoš.

Žofri Lovernj novi je košarkaš Partizana, a ovaj potpis je ozvaničen u sredu od strane kluba. U svojoj karijeri, Lovernj je po odlasku iz Partizana igrao za Himki, Denver Nagets, Oklahoma Siti Tanders, San Antonio Spars, Čikago Buls, Femerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt. U aktuelnoj sezoni, zadužiće dres sa brojem 77, a crno-beli će moći da ga registruju za Košarkašku ligu Srbije (KLS). Kako je i sam otkrio, uskoro će dobiti srpski pasoš i u Partizanu neće biti