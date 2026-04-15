Sejdinović: Ni sam Vučić ne zna kada će biti izbori

Novinar Nedim Sejdinović je u emisji Novi dan na televiziji N1 ocenio kako je teško proceniti zašto je zakazana današnja sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi.

Kako kaže, teško je proceniti šta se tačno nalazi u glavi Aleksandra Vučića. "Moguće je da je današnja sednica Skupštine zakazana kako bi se skrenula pažnja sa nekih drugih tema, poput izbora u Mađarskoj. Moguće je da je to priprema za svojevrsni politički menadžmet, gde bi Vučić mogao da postane premijer", rekao je Sejdinović. Nadovezujući se na to, odnosno na mogućnost da je sednica sazvana kako bi se raspisali parlamentarni izbori, Sejdinović smatra da "Vučić i