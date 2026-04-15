Sovjetske senke i dah Zapada

Uticaj SSSR još živi u tragovima. On je Estoniju oblikovao decenijama, do njenog opredeljenja za Evropsku uniju, čije članstvo, kao i ono u NATO, posmatra Kremlj

Kraj barikada ovenčanih bodljikavom žicom, pod elektronskim, ali i ljudskim nadzorom, oko hiljadu i po ljudi dnevno peške prelazi most preko reke ka Ivangorodu, sa čijeg se srednjovekovnog zamka vijori ruska zastava, ostavljajući iza sebe zamak u gradu Narvi nad čijom granicom stoje zastave Estonije, Evropske unije i NATO-a. Granica je zatvorena za saobraćaj od februara 2024. kada je Rusija stopirala transport. Nema buke koju je nekada proizvodilo 150 kamiona i