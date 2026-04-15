Zvanično kraj grejne sezone u Kikindi

KIKINDA - Za korisnike daljinskog grejanja u Kikindi, danas se zvanično završava grejna sezona. Shodno gradskoj odluci, službe tog javnog preduzeća biće u pripravnosti i u narednom periodu - saopšteno iz JP "Toplana".

U periodu od 16. aprila do 10. maja, a na osnovu spoljnih temperatura, moguće je produženje perioda isporuke toplotne energije svim objektima koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja. To se odnosi na dana kada RHMZ prognozira temperaturu nižu od 12 °C u 21 čas, i to uzastopno tri dana. Tokom protekle grejne sezone, dežurne službe kikindskog JP "Toplana" zabeležile su 21 havariju, što je iznad uobičajenog proseka iz proteklih nekoliko godina. Posebno su