Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Indikativni kurs dinara prema dolaru iznosi 99,5117 dinara Na godišnjem nivou dinar je slabiji prema evru za 0,1 odsto Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3741 dinar, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u sredu neznatno je promenjen i iznosi 99,5117 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 3,2 odsto nego pre mesec dana, od početka godine za 3,8 odsto, a na godišnjem nivou za 0,4 odsto. (Tanjug)