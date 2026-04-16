Češki šef diplomatije Macinka: Pitanje Kosova je srpsko pitanje, pitanje regiona, a ne međunarodno

Ministar inostranih poslova Češke Petr Macinka izjavio je danas da pitanje Kosova i Metohije treba rešiti kompromisom uz ocenu da je to, pre svega, srpsko i regionalno pitanje, a ne međunarodno, kao i da je Češka trebalo da postupa opreznije i obzirnije kada je donela odluku o priznavanju KiM.

Macinka je rekao da je Vlada Češke podlegla određenim pritiscima kada je 2008. godine priznala nezavisnost Kosova ocenivši da je takva odluka verovatno bila posledica veza tadašnjeg ministra spoljnih poslova Karela Švarcenberga sa bivšom državnom sekretarkom SAD Medlin Olbrajt, koja je poreklom iz Češke, i njenim interesima vezanim za Kosovo. Dodao je da je u vreme kada je Češka priznala KiM bio član kabineta predsednika Vaclava Klausa čiji je stav, kako je rekao,