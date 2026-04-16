Valis poražen od Novog Beograda

Vaterpolisti Valisa poraženi su u prvoj utakmici četvrt finala Super lige Srbije od ekipe Novog Beograda rezultatom 10:16 (2:6, 3:3, 3:2, 2:5).

Utakmica je odigrana u jakom ritmu, a valjevski vaterpolisti su pružili snažan otpor renomiranom protivniku. Novi Beograd je poveo od prvog minuta, Valis je izjednačio, ali jakom odbranom gosti su rešili prvu četvrtinu razultatom 2:6. Rovovska borba vođena je tokom druge i treće četvrtine. Druga je bila nerešena 3:3, dok su u treću rešili domaćini 3:2. Završni deo pripao je gostima 2:5 koji su uz veći roster na klupi za rezerve uspeli da obezbede visoku pobedu koja