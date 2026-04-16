Srednji kurs dinara za evro 117,3741 dinar

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u četvrtak 117,3741 dinar, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u sredu neznatno je promenjen i iznosi 99,5117 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 3,2 odsto nego pre mesec dana, od početka godine za 3,8 odsto, a na godišnjem nivou za 0,4 odsto,