Rukometašice Srbije protiv Švedske, Nemačke i Slovačke na EP

Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće u Grupi F na Evropskom prvenstvu protiv selekcija Švedske, Nemačke i Slovačke, odlučeno je danas žrebom u Katovicama.

Srbija će prvu fazu na kontinentalnom takmičenju igrati u Bratislavi. Evropsko prvenstvo se pored Slovačke igra u Turskoj, Rumuniji, Češkoj i Poljskoj. Rukometašice Srbije su u kvalifikacijama već igrale protiv selekcije Švedske i izgubile oba meča, završivši na drugoj poziciji. Plasman u drugu fazu izboriće po dve najbolje selekcije iz šest grupa, a Srbija bi se u narednoj fazi ukrštala sa grupama D i E. Evropsko prvenstvo za rukometašice na programu je od 3. do