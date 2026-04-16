Iran zapretio: Potopićemo sve američke brodove

Vojni savetnik vrhovnog lidera Irana Modžtabe Hamneja, Mohsen Rezaj, izjavio je da će Iran potopiti sve brodove američke Ratne mornarice koji se nalaze u blizini Ormuskog moreuza.

Savetnik je upozorio da se američki ratni brodovi nalaze u dometu iranskih balističkih raketa. „Najverovatnije su naša braća rasporedila sisteme, koji sada nišane nosač aviona Abraham Linkoln i sve američke ratne brodove“, dodao je Rezaj. Podsetimo, u ponedeljak, 13. aprila američki predsednik Donald Tramp proglasio je pomorsku blokadu iranskih luka i Ormuskog moreuza.