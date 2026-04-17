Đoković dobio "goruće pitanje" - dao zagonetan odgovor

Srpski teniser Novak Đoković podgrejao je spekulacije o tome da li će igrati u Madridu.

Đoković trenutno jeste u Madridu, ali je upitno da li će igrati na Mastersu koji predstoji u tom gradu naredne nedelje. Iako je počeo da trenira u Marbelji, novak nije siguran za učešće, kako je otkrio dok je boravio na meču Real Madrid – Crvena zvezda u četvrtak uveče u Evroligi. "Nadam se da ću igrati, ali još nije sigurno... Imam nekih fizičkih poteškoća i još ne znam da li ću moći da nastupim, ali ću uraditi sve što mogu", otkrio je Đoković za "Movistar".