Đoković iznenadio odlukom

Srpski teniser Novak Đoković zvanično je saopštio da neće učestvovati na ovogodišnjem Mastersu u Madridu.

Dosta se spekulisalo o tome da li će Đoković igrati na drugom šljakastom Mastersu ove sezone, a situaciju je podgrejalo to što je viđen kako trenira u Marbelji, ali i što se pojavio na utakmici Reala i Zvezde u Madridu. Međutim, ove sezone će i definitivno propustiti Madrid, kako i sam saopštio na svom Instagram storiju. "Madride, nažalost ne mogu da se takmičim ove godine. Radim na oporavku kako bih se vratio što pre. Vidimo se uskoro", napisao je Đoković. Đoković