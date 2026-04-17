Babiš: Češka spremna da pomogne SAD sa Ormuskim moreouzom

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas posle razgovora sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom u Pragu da je Češka spremna da ispuni svoje obaveze date saveznicima i da povrh toga sprema predlog kako da se angažuje i pomogne sa plovidbom u Ormuskom moreuzu. „Imamo predlog i opipljivu ponudu kako da se obezbedi plovidba Ormuskim moreuzom. Ne želim da zalazim u detalje ali to je stvar gde smo mi jaki, naša industrija je jaka, naše tehnologije su jake.