Iran: Ormuski moreuz neće ostati otvoren ako se američka blokada nastavi

Beta pre 2 sata

Iran je saopštio da je Ormuski moreuz ponovo potpuno otvoren za komercijalne brodove, ali je zapretio da će ga ponovo zatvoriti ako Sjedinjene Američke Države (SAD) nastave blokadu iranskih brodova i luka.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad Bagher Qalibaf), izjavio je jutros da "Ormuski moreuz neće ostati otvoren" ako se američka blokada nastavi.

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) rekao da će američka blokada iranskih brodova i luka "ostati na snazi" dok Teheran ne postigne dogovor sa SAD.

Prema sajtu za praćenje pomorskog saobraćaja MarineTraffic, brodovi od jutros prolaze kroz Ormuski moreuz.

Nekoliko brodova, uključujući i brodove namenjene za prevoz nafte, tečnog naftnog gasa i hemikalija, mogu se videti kako prolaze ključnim koridorom, podaci su sa sajta.

 

Iranska vojska ponovo preuzima kontrolu nad Ormuskim moreuzom

Iranska vojska je saopštila da ponovo preuzima kontrolu nad Ormuskim moreuzom, javili su danas iranski državni mediji, a prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Novinska agencija Fars, koja je povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), Iranska studentska novinska agencija i državni emiter IRIB preneli su saopštenje IRGC u kojem se navodi da će se moreuz vratiti "u prethodno stanje", sa oružanim snagama koje kontrolišu područje.

Kako javlja BBC, danas su viđeni neki brodovi kako prolaze kroz moreuz, ali nije jasno koliko je tačno bilo pomorskog saobraćaja na ovoj trasi.

U saopštenju IRGC, SAD se optužuju za "piratstvo", uz tvrdnju da američka "takozvana blokada" predstavlja pomorsku pljačku.

Teheran je ranije rekao da će zatvoriti Ormuski moreuz ako SAD nastave blokadu iranskih luka.

(Beta, 18.04.2026)

