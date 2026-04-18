Naslovne strane za subotu, 18. april 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za subotu, 18. april 2026. godine pišu o incidentima na Medicinskom fakultetu u Beogradu, novoj vlasti u Mađarskoj, spornim odlukama ustavnog suda Srbije i drugim temama.

VEČERNJE NOVOSTI - "Posle policije došla i inspekcija" o dešavanjima na Medicinskom fakultetu nakon izbora za studentski parlament. "I rođaci mogu biti negovatelji" o raspravi koja se tiče predloga Zakona roditelj-negovatelj. "Srbi opet zadivili Ameriku" o uspehu beogradskih studenata sa Elektrotehničkog fakulteta.

DANAS - "Policija opet silom udarila na studente" o situaciji na Medicinskom fakultetu. Lider Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić kaže za list "Mađarski model se ne može prekopirati u Srbiji".

NOVA - List piše o izborima na Medicinskom fakultetu i upadu policije u Dekanat. U tekstu pod naslovom "Slučaj koji sudija Vladan Petrov nije stavio u fioku" o odluci Ustavnog suda da praktično legalizuje nezakonitu skupštinu u Zaječaru. Ambasadorka Nemačke Anke Konrad u intervjuu kaže "Dani nemačkog jezika jačaju veze dve zemlje".

POLITIKA - "Mali u Vašingtonu pozvao svetske kompanije da budu deo Ekspa" o specijalizovanoj izložbi koja će biti u Beogradu. List piše da prištinska vlast pojačava pritisak na Srbe.

(Beta, 18.04.2026)