Naslovne strane za subotu, 18. april 2026. godine

Beta pre 1 sat

Dnevni listovi na naslovnim stranama za subotu, 18. april 2026. godine pišu o incidentima na Medicinskom fakultetu u Beogradu, novoj vlasti u Mađarskoj, spornim odlukama ustavnog suda Srbije i drugim temama.

VEČERNJE NOVOSTI - "Posle policije došla i inspekcija" o dešavanjima na Medicinskom fakultetu nakon izbora za studentski parlament. "I rođaci mogu biti negovatelji" o raspravi koja se tiče predloga Zakona roditelj-negovatelj. "Srbi opet zadivili Ameriku" o uspehu beogradskih studenata sa Elektrotehničkog fakulteta.

DANAS - "Policija opet silom udarila na studente" o situaciji na Medicinskom fakultetu. Lider Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić kaže za list "Mađarski model se ne može prekopirati u Srbiji".

NOVA - List piše o izborima na Medicinskom fakultetu i upadu policije u Dekanat. U tekstu pod naslovom "Slučaj koji sudija Vladan Petrov nije stavio u fioku" o odluci Ustavnog suda da praktično legalizuje nezakonitu skupštinu u Zaječaru. Ambasadorka Nemačke Anke Konrad u intervjuu kaže "Dani nemačkog jezika jačaju veze dve zemlje".

POLITIKA - "Mali u Vašingtonu pozvao svetske kompanije da budu deo Ekspa" o specijalizovanoj izložbi koja će biti u Beogradu. List piše da prištinska vlast pojačava pritisak na Srbe.

(Beta, 18.04.2026)

Naslovne strane za subotu, 18. april 2026. godine

Naslovne strane za subotu, 18. april 2026. godine

Naslovne strane za subotu, 18. april 2026. godine

Naslovne strane za subotu, 18. april 2026. godine

Naslovne strane za subotu, 18. april 2026. godine

Naslovne strane za subotu, 18. april 2026. godine

Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena

Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena

Carinici na skopskom aerodromu zaplenli zlatni nakit vredan milion evra

Carinici na skopskom aerodromu zaplenli zlatni nakit vredan milion evra

"Jedan donor može da spase 8 života": Kako je izvedena prva transplantacija pluća u Srbiji i šta ona znači za pacijente

"Jedan donor može da spase 8 života": Kako je izvedena prva transplantacija pluća u Srbiji i šta ona znači za pacijente

Šta igrati ovog vikenda: 5 obećavajućih naslova stižu na digitalne platforme

Šta igrati ovog vikenda: 5 obećavajućih naslova stižu na digitalne platforme

Danas počinje prvi dvodnevni Beogradski maraton: Ove ulice biće zatvorene MAPA

Danas počinje prvi dvodnevni Beogradski maraton: Ove ulice biće zatvorene MAPA

