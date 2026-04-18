Pašalić: Kontrola MUP-a zbog incidenta u Novom Sadu

Beta pre 7 sati

Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je danas postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) povodom incidenta tokom jučerašnjeg protesta u Novom Sadu, odnosno postupanja policije prema 66-godišnjaku iz Sremskih Karlovaca.

"Cilj postupka jeste da se utvrdi da li je u konkretnom slučaju došlo do propusta u radu policijskih službenika, odnosno da li je njihovo postupanje bilo u skladu sa zakonom i principima zaštite ljudskih prava i sloboda", navodi se u saopštenju.

Zaštitnik građana će, kako se dodaje, u okviru svojih nadležnosti zatražiti sve relevantne informacije i izjašnjenja od MUP-a, kao i uvid u dostupnu dokumentaciju, kako bi se na potpun i nepristrasan način sagledale sve okolnosti ovog događaja.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak, na kojem se može videti muškarac iz Sremskih Karlovaca u raspravi sa učesnicima blokade, kojeg u jednom trenutku policija, uz guranje, odvodi u stranu.

Policijska uprava Novi Sad saopštila je danas da je protiv dvojice policajaca te uprave podneta inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka, a jedan od njih već je udaljen sa posla, do okončanja tog postupka.

(Beta, 18.04.2026)

U Novom Sadu održan protest protiv blokada saobraćaja

RTS pre 4 sati
Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole MUP zbog reakcije policije u Novom Sadu

Newsmax Balkans pre 5 sati
Protest naprednjaka ispred Policijske uprave u Novom Sadu

Danas pre 5 sati
Novosadski policajac: Postupak protiv kolega pokrenut zbog pritiska iz vrha MUP-a

Radio 021 pre 5 sati
Policajac iz Novog Sada: Kolege kažnjene zbog političkog pritiska

N1 Info pre 6 sati
PU Novi Sad: Policija preduzela mere kako bi utvrdila odgovornost u incidentu u Novom Sadu, jedan policajac suspendovan

Blic pre 6 sati
Novi Sad: Jedan policajac udaljen sa posla posle intervencije na blokadi raskrsnice

Danas pre 7 sati
Ruši se stara škola u Novom Sadu: Evo šta će biti na njenom mestu

Telegraf pre 41 minuta
Koliko je Zrenjanin ograđen zbog opasnih objekata? Gradska uprava tražila dodatnih 40 dana da popiše „privremene“ ograde Pisma…

Volim Zrenjanin pre 3 sata
Više od 300 takmičara stiže u Zrenjanin: Za sedam dana počinje veliki međunarodni Uskršnji turnir u mačevanju! Uskršnji turnir…

Volim Zrenjanin pre 4 sati
U Novom Sadu održan protest protiv blokada saobraćaja

RTS pre 4 sati
Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole MUP zbog reakcije policije u Novom Sadu

Newsmax Balkans pre 5 sati