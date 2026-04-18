Pašalić: Kontrola MUP-a zbog incidenta u Novom Sadu

Beta pre 7 sati

Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je danas postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) povodom incidenta tokom jučerašnjeg protesta u Novom Sadu, odnosno postupanja policije prema 66-godišnjaku iz Sremskih Karlovaca.

"Cilj postupka jeste da se utvrdi da li je u konkretnom slučaju došlo do propusta u radu policijskih službenika, odnosno da li je njihovo postupanje bilo u skladu sa zakonom i principima zaštite ljudskih prava i sloboda", navodi se u saopštenju.

Zaštitnik građana će, kako se dodaje, u okviru svojih nadležnosti zatražiti sve relevantne informacije i izjašnjenja od MUP-a, kao i uvid u dostupnu dokumentaciju, kako bi se na potpun i nepristrasan način sagledale sve okolnosti ovog događaja.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak, na kojem se može videti muškarac iz Sremskih Karlovaca u raspravi sa učesnicima blokade, kojeg u jednom trenutku policija, uz guranje, odvodi u stranu.

Policijska uprava Novi Sad saopštila je danas da je protiv dvojice policajaca te uprave podneta inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka, a jedan od njih već je udaljen sa posla, do okončanja tog postupka.

(Beta, 18.04.2026)