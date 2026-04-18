Suspendovan policajac u Novom Sadu zbog incidenta na blokadi

Policijska uprava Novi Sad saopštila je danas da je protiv dvojice policajaca te uprave podneta inicijativa za pokretanje disciplinskog postupka, a jedan od njih već je udaljen sa posla, do okončanja tog postupka.

Kako su naveli, pripadnici Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova obavili su razgovor sa dvojicom policijskih službenika, koji su intervenisali nakon incidenta zabeleženog juče na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i ulice Žarka Zrenjanina, i obavestili o tome tužioca koji se izjasnio da u njihovom postupanju nema elemenata krivične odgovornosti.

"Nakon pokušaja prelaska ulice na obeleženom pešačkom prelazu šezdesetšestogodišnjeg građanina iz Sremskih Karlovaca, koji je negodovao zbog blokiranja raskrsnice, policijski službenici su ga, u cilju sprečavanja narušavanja javnog reda i mira, izdvojili, legitimisali i upozorili na ponašanje", piše u saopštenju.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, policija je identifikovala tridesetosmogodišnjeg Novosađanina koji je verbalno napao tog građanina, obavila sa njim razgovor i dostavila izveštaj tužilaštvu.

Policijska uprava Novi Sad saopštila je i da je preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi utvrdila odgovornost svih učesnika u tom događaju.

Vučić se izvinio starijem muškarcu zbog postupanja policije tokom blokade saobraćaja u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas izvinjenje starijem muškarcu iz Sremskih Karlovaca zbog postupanja policije prema njemu tokom jučerašnje blokade saobraćaja u Novom Sadu.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak, na kojem se može videti muškarac iz Sremskih Karlovaca u raspravi sa učesnicima blokade, kojeg u jednom trenutku policija odvodi u stranu.

Vučić je izvinjenje "u svoje i u ime države" uputio telefonom, tokom posete predsednika Srpske napredne stranke (SNS) Miloša Vučevića i televizije Informer tom muškarcu u Sremskim Karlovcima.

"Želim da Vam kažem da nema objašnjenja (za tu reakciju policije). Ja sam razgovarao i sa direktorom policije (Draganom Vasiljevićem), pokušao sam da razumem to što je taj mladi policajac učinio. Uvek se trudim da pronađem neku vrstu opravdanja, ali nisam uspeo takvo opravdanje da pronađem", rekao je Vučić.

Kazao je da je za njega neverovatno da nije priveden mladić "koji mu je pretio, samo zato što je želeo da pređe pešački prelaz" i izrazio nadu da će državni organi "uraditi svoj posao".

"Umesto toga su vukli i gurkali. Ja se nadam i želim da verujem da taj mladi čovek nije imao nikakvu zlu nameru, ali Vas molim da i meni oprostite i celoj našoj državi, a nama ostaje da se borimo protiv sopstvene arogancije i bahatosti, bahatosti mnogih naših ljudi iz različitih razloga i motiva", naveo je predsednik Srbije.

Predsednik SNS Miloš Vučević ocenio je reakciju policije kao "neprimerenu i neprofesionalnu", navodeći da je jedan policajac "dokazani prijatelj blokadera", te da bi o tome trebalo da odluče Ministarstvo unutrašnjih poslova i Policijska uprava u Novom Sadu.

Mediji bliski vlasti izveštavaju da je Centar za društvenu stabilnost jutros organizovao protest "zbog policijske brutalnosti" ispred Policijske uprave u Novom Sadu, gde su razvili transparent "Stop blokaderskom teroru", sa potpisom "Tiha većina".

(Beta, 18.04.2026)