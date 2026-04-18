Hamad Međedović posle preokreta ostao bez finala u Barseloni

Srpski teniser Hamad Međedović je izgubio u polufinalu turnira u Barseloni od Rusa Andreja Rubljova sa 2:1 (3:6, 6:2, 6:2) i to posle preokreta.

U prvom setu, Međedović je pokazao odličnu igru, iskoristivši jednu od svojih brejk prilika i poveo. Međutim, u nastavku meča, Rubljov je podigao nivo igre, dok je Međedović pokazao znake nervoze. Iako je propustio priliku da ostvari bolji rezultat, Međedović je nastupom u Barseloni osigurao plasman na 68. mesto ATP liste. Finale u Kataloniji bi mu donelo plasman karijere i 52. poziciju. Ipak, za mladog srpskog asa ima razloga za zadovoljstvo, s obzirom da je pre