Čitaoci javljaju: Akcija spasavanja belog mačka

LESKOVAC Leskovački vatrogasci izašli su u petak uveče na teren, ali ne kako bi se borili sa vatrenom stihijom, već kako bi iz nevolje spasili jednog neobičnog stanovnika grada na Veternici – belog mačka, pišu čitaoci Regionalne informativne agencije JUGpress.

Životinja se našla na krovu zgrade koja pripada Južnom bloku, gledano iz pravca parka, a sama akcija je privukla pažnju prolaznika koji su se tu našli. Posle uspešno realizovane misije spasavanja, prisutni građani su pohvalili akciju vatrogasaca, ali i ukazali na neodgovornost nekih drugih službi. – Svaka čast vatrogascima što su zbog mačke izašli na teren. Volela bih kada bi podjednako ažurne bile i neke druge službe, poput Hitne pomoći, koja često neće da izađe