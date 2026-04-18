DS: Oni koji napadaju studente su neprijatelji Srbije

Demokratska stranka (DS) ocenila je danas da su ljudi koji napadaju studente "neprijatelji Srbije".

Studenti u blokadi izjavili su da su napadnuti u Vitanovcu kod Kraljeva, u okviru svoje akcije "Student u svakom selu", a kako javlja Nova, došlo je do verbalnog i fizičkog sukoba, zbog čega je morala i policija da interveniše. "Ljudi koji nasrću na studente su najznačajniji deo mafijaškog režima koji ih je proizveo, ohrabrio i pustio da poveruju da je nasilje dozvoljeno onda kada istina postane opasna po vlast. Zbog toga sa takvima nema ni lažne debate, ni glume