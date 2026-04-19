Još jedna magija Lionela Mesija VIDEO

Lionel Mesi podigao je ceo stadion na noge posle gola koji je postigao u dresu ekipe Intera iz Majamija.

Argentinac je posle solo prodora u 80. minutu pogodio same rašlje gola ekipe Kolorado Rapidsa i tako doneo pobedu svom timu. Ovo je bio jedan od prepoznatljivih golova legendarnog fudbalera, koji i u ovim poznim igračkim godinama i dalje zna da oduševi navijače. Utakmica Intera i Kolorada odigrala se pred preko 75.000 navijača, koji su mogli da uživaju u magiji jednog od najbolih fudbalera u istoriji ovog sporta.