Branson efikasan, Niksi pobedili Atlantu

Košarkaši Njujork niksa savladali su Atlanta hokse rezultatom 113:102 u prvoj utakmici prve runde plej-ofa Istočne konferencije i poveli sa 1:0 u seriji.

Niksi su do pobede stigli zahvaljujući čvrstoj odbrani i dominaciji u skoku, ali i poenima iz tranzicije, gde su imali prednost 22:13. Domaća ekipa uspela je da zaustavi igrače sa klupe Atlante, koji su imali skroman učinak, dok je ritam utakmice bio u potpunosti u korist domaćina. Ključnu ulogu imao je Džejlen Branson, koji je postigao 28 poena, od čega čak 19 u prvoj četvrtini. Značajan doprinos dao je i Karl-Entoni Tauns sa 25 poena i osam skokova, dok su u