Bugari biraju novi saziv parlamenta

U Bugarskoj se održavaju prevremeni parlamentarni izbori, na kojima više od 6,5 miliona birača ima pravo glasa i bira između 24 političke formacije - 14 stranaka i 10 koalicija.

Prema podacima CIK-a, konačan broj birača iznosi 6.575.151. Ukupno 4.786 kandidata se takmiči za 240 mesta u 52. sazivu Narodne skupštine, koji predstavljaju 14 stranaka, 10 koalicija i jednog nezavisnog kandidata, navodi BTA. Biračka mesta će biti zatvorena u 20 časova, a glasanje će biti produženo do 21 časova na mestima na kojima bude velikih redova, navodi bugarska novinska agencija. Glasanje se odvija na 11.995 mesta širom Bugarske, uključujući mobilne kutije