Sunčano i toplo, promena vremena u večernjim satima

Danas pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša temperatura od 21 do 24, u Beogradu 23 stepena. Uveče na severu i zapadu zemlje postepeno povećanje oblačnosti, tokom noći ponegde kratkotrajna kiša.

U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. Uveče na severu i zapadu Srbije očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći ka ponedeljku uslediće ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak. U Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura oko 23